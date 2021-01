Era già tutto definitivo per il trasferimento di Nicolò Rovella dal Genoa alla Juventus. Mancava soltanto l'ufficialità che è arrivata nella giornata di oggi, con il centrocampista classe 2001 che rimarrà in rossoblù in prestito fino a fine stagione. Operazione da 10 milioni di euro complessivi, che la Juventus ha pagato con due contropartite: Manolo Portanova, valutato 7 milioni e che rimarrà al Genoa, ed Elia Petrelli, attaccante valutato 3 milioni e che i rossoblù gireranno in prestito in Serie B.