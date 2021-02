1









Nicolò Rovella è stato il giocatore più pagato in questa sessione di gennaio: 18 milioni di euro investiti dalla Juventus tra parte cash (10 milioni) e contropartite (Portanova e Petrelli). Il centrocampista rimarrà al Genoa fino a fine stagione, ma Paratici ha voluto anticipare l'acquisto spendendo una cifra importante nonostante il giocatore fosse in scadenza di contratto. A richiedere questa modalità, secondo quanto ha riportato Sky Sport, è stato proprio il giocatore, che non avrebbe voluto lasciare il Genoa a zero.