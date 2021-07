Resta al? Punto di domanda non esattamente banale, quello che chiude il destino di Nicolò. Per il quale però, un accordo concreto, esiste e per ora si fa rispettare: il 19enne centrocampista, prelevato nello scorso gennaio dalla Juventus, è ancora formalmente un giocatore del Grifone, in virtù dell'accordo sul prestito pattuito ormai sette mesi fa. Le intenzioni del club ligure sono quelle di confermare il giocatore, di metterlo ancora a disposizione di Davide, che dopo iniziale diffidenza è diventato uno dei principali sponsor della permanenza del giocatore a Genova.E i bianconeri hanno rispettato la volontà del, lasciando il giocatore ancora in prestito - da contratto - ai rossoblù. Dunque,inizierà il ritiro con, in programma a Neustift dal 12 al 24 luglio, in attesa di una decisione definitiva da parte delle due società. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato come il suo futuro sia anche legato a quello di, che inveceavrà al raduno: ecco, Rovella sembra adesso destinato a un altro anno di prestito, per crescere e maturare. Soprattutto, per trovare lo spazio che merita un talento come il suo. Sono rose e fioriranno, ma serve ancora tempo. Salvo ripensamenti.