Il centrocampista della Juve, Nicolò Rovella, ha rilasciato delle dichiarazioni ai canali Twitch della Juventus, dove ha parlato del suo momento in bianconero.'E' un emozione che non avevo mai provato quella di giocare con questa squadra. Contro il Barca è stata una partita difficile, tra il caldo e le condizioni del campo non è stato semplice, però abbiamo disputato una buona gara.e mi dice di difendere bene sulla palla quando gli avversari attaccano. Posso fare sia il mediano basso, sia la mezz'ala, Zakaria è più bravo nell'inserimento e Locatelli nell'impostazione. Io mi vedrei più mediano basso, è il ruolo che ho fatto maggiormente.- 'Pinsoglio e Loca mi fanno morire da ridere. Di Maria è impressionante, il modo in cui gioca a calcio è impressionante'.