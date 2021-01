Nicolò Rovella e le prime parole in bianconero. Diventato ieri un giocatore della Juventus, il centrocampista del Genoa ha scritto su Instagram: "Il Genoa per me è casa. Il Genoa è una famiglia che mi ha cresciuto e fatto diventare calciatore, il sogno più grande e più bello che ho fin da bambino. Per il Genoa darò sempre tutto me stesso e finché indosserò la maglia rossoblù sarà la mia priorità. Con orgoglio, impegno e riconoscenza. Oggi si avvera un passo importante per la mia carriera, firmare per la Juventus. Il massimo per un ragazzo come me che non vuole smettere di migliorarsi e diventare grande. Solo con sacrificio si raggiungono grandi traguardi. Non voglio fermarmi e adesso testa al campo per conquistare altri obiettivi con questa maglia a cui tengo moltissimo".