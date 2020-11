Il Genoa ha una bella grana tra le mani. Bella perché si chiama Nicolò Rovella, uno dei prospetti più interessanti emersi in questo complicato avvio di stagione del Grifone. Grana perché la qualità delle sue prestazioni è andata di pari passo con l’importanza delle squadre pronte a tuffarsi su di lui, su tutte Juventus e Inter e il classe 2001 ha un contratto in scadenza nel 2021. Un possibile affare a costo zero e come riporta Calciomercato.com, l’imperativo della dirigenza rossoblù è evitare questo scenario. Il Genoa sta pianificando il rinnovo contrattuale, adeguando l’attuale stipendio del giocatore e prolungando l’accordo per almeno tre stagioni.