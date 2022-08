Come racconta Gazzetta, l'acquisto di Paredes chiude il mercato juventino in entrata, ma resta il problema degli esuberi a centrocampo. Chi andrà via? Dopo la partita con la Roma appaiono destinati a uscire in prestitoin direzione di Monza, mentre per Nicolòsi ripropone la strada per Cremona. Le ultime analisi, invece, hanno indotto i vertici bianconeri a escludere la partenza del nazionale svizzero: per lui aveva bussato la Roma, ma non solo.