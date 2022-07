Un 2-2 con il Barcellona che lancia segnali nelle due direzioni: qualcosa di positivo e anche qualche segnale meno incoraggiante, e in alcuni casi allarmante. A preoccupare, per esempio, è la situazione della fascia sinistra, con Alex Sandro che ha sofferto terribilmente Dembele - doppietta - e per tutta la gara è sembrato molto sconnesso. Lui come Leonardo Bonucci, alla prima in campo con Lewandowski, da cui è stato puntato e messo in difficoltà. E i segnali positivi? Da Rovella a Kean, ce ne sono diversi, ma è proprio il centrocampista, che ha giocato da play, a colpire. Anche i tifosi.