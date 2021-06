Sedici italiani e sei giocatori della Juventus. Tuttosport ha ufficializzato la lista dei candidati al Golden Boy.



ADEYEMI – RED BULL SALISBURGO

Lucien Jefferson AGOUMÉ – INTER

Rayan AÏT-NOURI – WOLVERHAMPTON

Marley AKÉ – JUVENTUS

Faustino Adebola Rasheed ANJORIN – CHELSEA

Adil AUCHICHE – SAINT-ÉTIENNE

Benoît Mukinayi BADIASHILE

Youssouph BADJI – CLUB BRUGGE

Folarin Jerry BALOGUN – ARSENAL

Ander Muguruza BARRENETXEA – REAL SOCIEDAD

Jude Victor William BELLINGHAM – BORUSSIA DORTMUND

Adrián Garcia BERNABÉ – MANCHESTER CITY

Stipe BIUK – HAJDUK

Myron BOADU – AZ ALKMAAR

Brian Ebenezer Adjei BROBBEY – RB LIPSIA

Armando BROJA – CHELSEA

Riccardo CALAFIORI – ROMA

Eduardo CAMAVINGA – RENNES

Rayan Mathis CHERKI – OLYMPIQUE LIONE

Francisco Fernandes da CONCEIÇÃO – PORTO

Tanguy COULIBALY – STOCCARDA

Cosimo Marco DA GRACA – JUVENTUS

Ebrima DARBOE – ROMA

Charles DE KETELAERE – CLUB BRUGGE

Ersin DESTANOGLU – BESIKTAS

Amad Traoré DIALLO – MANCHESTER UNITED

Jérémy DOKU – RENNES

Radu Matei DRAGUSIN – JUVENTUS

Úmaro EMBALÓ – BENFICA

Sebastiano ESPOSITO – INTER

Daniel Soares FÁBIO SILVA – WOLVERHAMPTON

Nicolò FAGIOLI – JUVENTUS

Alexandre FÉLIX CORREIA – JUVENTUS

Eric Martret GARCÍA – BARCELLONA

Bryan Salvatierra GIL – SIVIGLIA

Billy Clifford GILMOUR – CHELSEA

Matias GONÇALO RAMOS – BENFICA

Ryan Jiro GRAVENBERCH – AJAX

Mason Will John GREENWOOD – MANCHESTER UNITED

Miguel Ortega GUTIÉRREZ – REAL MADRID

Joško GVARDIOL – RB LIPSIA

Aaron Buchanan HICKEY – BOLOGNA

Adam HLOZEK – SPARTA PRAGA

Mohamed Amine IHATTAREN – PSV EINDHOVEN

Kourouma ILAIX MORIBA – BARCELLONA

Ivan ILIC – VERONA

Augusto JOELSON FERNANDES – SPORTING LISBONA

Curtis Julian JONES – LIVERPOOL

Odilon KOSSOUNOU – CLUB BRUGGE

Tanguy-Austin Nianzou KOUASSI – BAYERN

Takefusha KUBO – REAL MADRID

Khvicha KVARATSKHELIA – RUBIN KAZAN

Kang-in LEE – VALENCIA

Isaac LIHADJI – LILLA

Tomaz de Lima LUIS HENRIQUE – OLYMPIQUE MARSIGLIA

Daniel MALDINI – MILAN

Darian MALES – INTER

Felix Khonde MAMBIMBI – YOUNG BOYS

Filip MARCHWINSKI – LECH POZNAN

MARCOS PAULO – ATLÉTICO MADRID

Antonio MARIN – DINAMO ZAGABRIA

Gabriel Teodoro Silva MARTINELLI – ARSENAL

Aïmen MOUEFFEK – SAINT-ÉTIENNE

Youssoufa MOUKOKO – BORUSSIA DORTMUND

Yunus Dimoara MUSAH – VALENCIA

Jamal MUSIALA – BAYERN

Alexandre Tavares NUNO MENDES – SPORTING LISBONA

Pedro González López PEDRI – BARCELLONA

Pietro PELLEGRI – AS MONACO

Roberto PICCOLI – ATALANTA

Yéremi Jesús Santos PINO – VILLARREAL

Nicolas Thierry RASKIN – STANDARD LIEGI

Jesus Carvalho REINIER – BORUSSIA DORTMUND

Devyne Fabian Jairo RENSCH – AJAX

Giovanni Alejandro REYNA – BORUSSIA DORTMUND

Bryan Keith REYNOLDS – ROMA

Silva de Goes RODRYGO – REAL MADRID

Nicolò ROVELLA – JUVENTUS

Georginio RUTTER – HOFFENHEIM

Bukayo SAKA – ARSENAL

Eddie Anthony Mora SALCEDO

William Alain André Gabriel SALIBA -OGC NIZZA

Lazar Vujadin SAMARDZIC – RB LIPSIA

Xavi Quentin Shay SIMONS – PARIS SAINT-GERMAIN

Filip STEVANOVIC – MANCHESTER CITY

Luke Jonathan THOMAS – LEICESTER CITY

Khéphren THURAM-ULIEN – OGC NIZZA

Barreiros de Melo TIAGO TOMÁS – SPORTING LISBONA

Jurriën David Norman TIMBER – AJAX

Alex Emilio TIMOSSI ANDERSSON – BAYERN

El Bilal TOURÉ – STADE REIMS

Lassina TRAORÉ – AJAX

Anatoliy Volodymyrovych TRUBIN – SHAKHTAR DONETSK

Adrien TRUFFERT – RENNES

Konstantinos TZOLAKIS – OLYMPIAKOS PIREO

Christos TZOLIS – PAOK

Germán Karabinaite VALERA – ATLÉTICO MADRID

Yari VERSCHAEREN – ANDERLECHT

Florian WIRTZ – BAYER LEVERKUSEN

Illya Borysovych ZABARNYJ – DYNAMO KIEV