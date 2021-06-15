Sedici italiani e sei giocatori della Juventus. Tuttosport ha ufficializzato la lista dei candidati al Golden Boy.
ADEYEMI – RED BULL SALISBURGO
Lucien Jefferson AGOUMÉ – INTER
Rayan AÏT-NOURI – WOLVERHAMPTON
Marley AKÉ – JUVENTUS
Faustino Adebola Rasheed ANJORIN – CHELSEA
Adil AUCHICHE – SAINT-ÉTIENNE
Benoît Mukinayi BADIASHILE
Youssouph BADJI – CLUB BRUGGE
Folarin Jerry BALOGUN – ARSENAL
Ander Muguruza BARRENETXEA – REAL SOCIEDAD
Jude Victor William BELLINGHAM – BORUSSIA DORTMUND
Adrián Garcia BERNABÉ – MANCHESTER CITY
Stipe BIUK – HAJDUK
Myron BOADU – AZ ALKMAAR
Brian Ebenezer Adjei BROBBEY – RB LIPSIA
Armando BROJA – CHELSEA
Riccardo CALAFIORI – ROMA
Eduardo CAMAVINGA – RENNES
Rayan Mathis CHERKI – OLYMPIQUE LIONE
Francisco Fernandes da CONCEIÇÃO – PORTO
Tanguy COULIBALY – STOCCARDA
Cosimo Marco DA GRACA – JUVENTUS
Ebrima DARBOE – ROMA
Charles DE KETELAERE – CLUB BRUGGE
Ersin DESTANOGLU – BESIKTAS
Amad Traoré DIALLO – MANCHESTER UNITED
Jérémy DOKU – RENNES
Radu Matei DRAGUSIN – JUVENTUS
Úmaro EMBALÓ – BENFICA
Sebastiano ESPOSITO – INTER
Daniel Soares FÁBIO SILVA – WOLVERHAMPTON
Nicolò FAGIOLI – JUVENTUS
Alexandre FÉLIX CORREIA – JUVENTUS
Eric Martret GARCÍA – BARCELLONA
Bryan Salvatierra GIL – SIVIGLIA
Billy Clifford GILMOUR – CHELSEA
Matias GONÇALO RAMOS – BENFICA
Ryan Jiro GRAVENBERCH – AJAX
Mason Will John GREENWOOD – MANCHESTER UNITED
Miguel Ortega GUTIÉRREZ – REAL MADRID
Joško GVARDIOL – RB LIPSIA
Aaron Buchanan HICKEY – BOLOGNA
Adam HLOZEK – SPARTA PRAGA
Mohamed Amine IHATTAREN – PSV EINDHOVEN
Kourouma ILAIX MORIBA – BARCELLONA
Ivan ILIC – VERONA
Augusto JOELSON FERNANDES – SPORTING LISBONA
Curtis Julian JONES – LIVERPOOL
Odilon KOSSOUNOU – CLUB BRUGGE
Tanguy-Austin Nianzou KOUASSI – BAYERN
Takefusha KUBO – REAL MADRID
Khvicha KVARATSKHELIA – RUBIN KAZAN
Kang-in LEE – VALENCIA
Isaac LIHADJI – LILLA
Tomaz de Lima LUIS HENRIQUE – OLYMPIQUE MARSIGLIA
Daniel MALDINI – MILAN
Darian MALES – INTER
Felix Khonde MAMBIMBI – YOUNG BOYS
Filip MARCHWINSKI – LECH POZNAN
MARCOS PAULO – ATLÉTICO MADRID
Antonio MARIN – DINAMO ZAGABRIA
Gabriel Teodoro Silva MARTINELLI – ARSENAL
Aïmen MOUEFFEK – SAINT-ÉTIENNE
Youssoufa MOUKOKO – BORUSSIA DORTMUND
Yunus Dimoara MUSAH – VALENCIA
Jamal MUSIALA – BAYERN
Alexandre Tavares NUNO MENDES – SPORTING LISBONA
Pedro González López PEDRI – BARCELLONA
Pietro PELLEGRI – AS MONACO
Roberto PICCOLI – ATALANTA
Yéremi Jesús Santos PINO – VILLARREAL
Nicolas Thierry RASKIN – STANDARD LIEGI
Jesus Carvalho REINIER – BORUSSIA DORTMUND
Devyne Fabian Jairo RENSCH – AJAX
Giovanni Alejandro REYNA – BORUSSIA DORTMUND
Bryan Keith REYNOLDS – ROMA
Silva de Goes RODRYGO – REAL MADRID
Nicolò ROVELLA – JUVENTUS
Georginio RUTTER – HOFFENHEIM
Bukayo SAKA – ARSENAL
Eddie Anthony Mora SALCEDO
William Alain André Gabriel SALIBA -OGC NIZZA
Lazar Vujadin SAMARDZIC – RB LIPSIA
Xavi Quentin Shay SIMONS – PARIS SAINT-GERMAIN
Filip STEVANOVIC – MANCHESTER CITY
Luke Jonathan THOMAS – LEICESTER CITY
Khéphren THURAM-ULIEN – OGC NIZZA
Barreiros de Melo TIAGO TOMÁS – SPORTING LISBONA
Jurriën David Norman TIMBER – AJAX
Alex Emilio TIMOSSI ANDERSSON – BAYERN
El Bilal TOURÉ – STADE REIMS
Lassina TRAORÉ – AJAX
Anatoliy Volodymyrovych TRUBIN – SHAKHTAR DONETSK
Adrien TRUFFERT – RENNES
Konstantinos TZOLAKIS – OLYMPIAKOS PIREO
Christos TZOLIS – PAOK
Germán Karabinaite VALERA – ATLÉTICO MADRID
Yari VERSCHAEREN – ANDERLECHT
Florian WIRTZ – BAYER LEVERKUSEN
Illya Borysovych ZABARNYJ – DYNAMO KIEV
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