La Juventus ha messo gli occhi su Nicolò Rovella, centrocampista classe 2001 del Genoa lanciato in questa stagione da Ronaldo Maran nel centrocampo rossoblù. Paratici sta studiando un nuovo colpo alla Kulusevski per anticipare la concorrenza di Inter e Milan: Rovella è in scadenza di contratto ma in caso di rinnovo l'idea della Juve è quella di prenotarlo a gennaio e lasciarlo al Genoa per maturare e giocare con più continuità. In attesa, poi, di poterlo accogliere in bianconero.