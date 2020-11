Tra i giovani seguiti vicino dalla Juventus c'è quel Nicolò Rovella che in poche partite si è preso in mano il centrocampo del Genoa. Classe 2001, inserito per emergenza da Marin e diventato titolare fisso. Anche in Coppa Italia, dove però contro la Sampdoria non sta giocando una delle migliori partite. Anzi, secondo il giornalista Rai Alberto Rimedio: "E' la sua peggior partita con la maglia del Genoa. Forse sente il peso del derby e della pressione di una classifica così negativa per la squadra di Maran".