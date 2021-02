Con l'acquisto di Rovella la Juventus ha fatto un'operazione che tra gli obiettivi ha quello di generare una plusvalenza. Calciomercato.com analizza l'affare, spiegando che alla Juve porterà un beneficio economico di circa 17,2 milioni di euro. Il giocatore, arrivato in cambio di Manolo Portanova (valutato 10 milioni) ed Elia Petrelli (8 milioni la sua valutazione), rimarrà in prestito al Genoa fino al giugno 2022, quando poi arriverà a tutti gli effetti in bianconero.