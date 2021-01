Nicolò Rovella diventerà un nuovo giocatore della Juventus. O almeno di proprietà del club bianconero, rimanendo in Ligura in prestito almeno fino a fine stagione. Questa è ormai una certezza in apertura di mercato di riparazione. Come spiega Sky Sport l'affare passerà prima da una formalità: il rinnovo di contratto col Genoa, prima che la Juve lo acquisti effettivamente. E poi c'è il discorso contropartita tecnica: probabilmente sarà Manolo Portanova, che andrebbe così a chiudere il cerchio dei Portanova in rossoblù, dato che papà Daniele è stato capitano genoano.

LE RIVELAZIONI DI CALCIOMERCATO.COM - Il Genoa però ha sondato altri profili oltre a Portanova. Innanzitutto Gianluca Frabotta. E poi interessano prospetti offensivi come Elia Petrelli e Franco Tongya.