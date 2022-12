Nicolò Rovella, centrocampista della Juventus in prestito al Monza, ha parlato così a Tuttosport: «Allegri lo sento? Ogni tanto sì. E lui chiama anche Galliani. Lo ha fatto pure dopo Empoli...».Perché in Italia faticano tanto i giovani? «Semplice, perché c’è paura che commettano errori. Invece vanno lasciati liberi di sbagliare. Normale che un ragazzo, se viene lanciato in certi contesti, commetta errori. E, per la paura di compromettere un risultato, qui da noi si tende a puntare sui giocatori più esperti».