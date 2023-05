Nicolò, a DAZN, parla così del ritorno alla Juventus."Anno molto positivo per me, non me l’aspettavo. Speravo di giocare e fare un po’ di esperienza, è andata oltre le aspettative e sono molto felice. Palladino? E' stato importante, quasi determinante. Mister Stroppa mi ha chiamato per farmi venire qua. Quando è arrivato Palladino dall’inizio mi ha dato subito fiducia, mi ha dato tanti consigli e aiutato anche fuori dal campo. Avendo finito di giocare presto ancora si ricorda le dinamiche"."La prima volta mi ha chiamato al telefono perché conosce molto bene Allegri. Parlando con mister Allegri a inizio stagione mi disse che voleva parlarmi Galliani. Mi ha fatto i complimenti e mi sono subito sentito apprezzato da un maestro del calcio italiano. E’ stato un onore, poi quando ci parli capisci le qualità della persona. E’ incredibile. I primi tempi vivevo alla Continassa, ero con Fagioli. Mi arriva una chiamata da un numero sconosciuto e non avevo risposto. Poi mi scrive un messaggio e mi dice che era Galliani e se potevo richiamarlo appena potevo. E io subito l’ho richiamato…"."Quando ero piccolino mi piaceva tantissimo Marchisio. Adesso Modric, mi piace troppo. Locatelli? Mi ci sono allenato quest’estate, per me è veramente fortissimo, ha qualità, mi piace come calcia. E’ “cattivo”? Si"."Non lo so, vedremo questa estate. Credo di si. Anche questo mi ha fatto crescere. Dopo il campionato per fortuna c’è l’Europeo Under 21 e poi si penserà alla prossima stagione. Quando mi sono allenato con la Juve ho capito il livello che c’è lì. Mi serviva un gradino per stare a quel livello e provare a giocare con loro""Siamo amici già dai tempi della Nazionale, ci sentiamo spesso. Sono molto felice per lui, adesso mi dispiace che è infortunato. All’inizio ha fatto un po’ di fatica, poi le sue qualità sono venute fuori".