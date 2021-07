Nicolò, centrocampista della Juve in prestito al Genoa, è pronto per affrontare la sua terza stagione in prima squadra. E al Secolo XIX ha detto: "Il passaggio alla Juve mi ha distratto? No. Certo è stato un passaggio molto importante per la mia carriera. Ma io sono totalmente concentrato sul Genoa, a cui devo tanto. Penso solo al Genoa, quello che sarà il futuro ora non conta".- "C'è un centrocampo fortissimo: Jorginho, Barella, Locatelli, Verratti, Pessina. Tutti giocatori da cui imparare. Il ct monitora i giovani, arrivare in azzurro è per il momento un bel sogno che spero di poter realizzare. E giocare in Nazionale deve essere anche molto divertente. Per il momento mi godo l'Under 21, all'ultimo Europeo era uno dei più giovani".- "Devo dire che mi ha dato fiducia subito, dai primi allenamenti. E per un giocatore sentire la fiducia del proprio allenatore è molto importante. E in questo ritiro si lavora tanto, e non solo dal punto vista fisico ma anche tattico".