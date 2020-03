L'amministratore delegato di Mediapro, Jaume Roures ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RAC 1. L'ad ha parlato delle possibili ripercussioni che si possono creare in caso di mancata conclusione dei campionati. Ecco le sue dichiarazioni: "La chiave è terminare la stagione. Non è così importante non sapere quando inizierà la prossima stagione. Se questa stagione non si concludesse, il 30% delle entrate andrà perso, il calcio europeo perderebbe 7 miliardi di euro. Il calcio non può permetterselo". La stagione andrà terminata, coronavirus permettendo ovviamente...