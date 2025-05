Rouhi, chance contro l'Udinese? Era già pronto con la Lazio ma...

Getty Images

Cosa è successo con Rouhi durante Lazio-Juventus

Come vi abbiamo già raccontato ieri, è forte per Igor Tudor la tentazione di lanciare dal primo minutonel match casalingo di domenica contro l'Udinese, fondamentale per la corsa al quarto posto. Il giovane svedese non scende in campo con ladal 23 febbraio scorso, quando entrò a 17 minuti dal termine della sfida in trasferta con il Cagliari, unica apparizione nelle ultime 27 partite dopo le sei apparizioni precedenti per un totale di 208 minuti.Un'idea, quella del tecnico croato, che nasce dalla necessità di tamponare l'emergenza difensiva dovuta a infortuni e squalifiche, ma che in realtà affonda le sue radici già nel match di una settimana fa sul campo della. Come ricorda La Stampa, nel convulso finale che ha portato Tudor anche a rimangiarsi due sostituzioni in pochi minuti, era stato infatti chiamato per entrare anche Rouhi: riscaldamento fatto, pettorina levata e ultime indicazioni per lui, poi rispedito in panchina proprio all'ultimo istante per puntare tutto sui centimetri e sull'esperienza di Federico Gatti. Il momento del suo rilancio potrebbe arrivare domenica, in una partita altrettanto importante per il presente e il futuro della Juventus.