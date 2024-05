La Juventus è nota per essere un club in cui le decisioni strategiche sono prese con grande attenzione e lungimiranza. Tuttavia, recentemente, una divergenza di vedute tra il direttore sportivo Cristiano Giuntoli e l'allenatore Massimiliano Allegri ha sollevato un dilemma importante:rappresenta un pomo della discordia o un valore aggiunto per il futuro bianconero?Il contrasto tra Giuntoli e Allegri si è acuito in seguito all'arrivo di Carlos Alcaraz in prestito oneroso dal Southampton durante il mercato di gennaio. Allegri avrebbe preferito l'acquisto di un centrocampista di esperienza e già avvezzo alla Serie A, come Giacomo Bonaventura, per rafforzare immediatamente la squadra e aumentare le possibilità di lottare per lo scudetto contro l'Inter. Giuntoli, dal canto suo, ha deciso di scommettere sul ventunenne argentino, vedendo in lui un investimento per il futuro.