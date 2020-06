Arrivano ormai da diversi campanili notizie che il rapporto tra Cristiano Ronaldo e Maurizio Sarri sia ormai deteriorato. Come scrive La Gazzetta dello Sport questa mattina, nella partita contro il Milan "E' stato Cristiano, controvoglia, a occupare la posizione centrale. Sarri da inizio anno vorrebbe lavorare su questa soluzione, che il portoghese considera però un atto contro natura: in tutta la carriera CR7 non ha mai voluto piantare le tende in area, ma ha sempre preferito planare da sinistra. Anche per questo nodo irrisolto, il tecnico e la sua stella faticano a intendersi: nell’ultimo allenamento prima del Napoli, Ronaldo ha ribadito davanti al tecnico e alla squadra la sua (rigida) preferenza. Centravanti? No! Nella finale di Coppa Italia è così toccato a Dybala inventarsi attaccante in mezzo".