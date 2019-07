Rottura definitiva tra Mauro Icardi e l'Inter. L'attaccante argentino non prenderà parte al tour asiatico e rientrerà subito a Milano dove si allenerà da solo con il resto del gruppo a Lugano. I bianconeri sono da tempo in contatto con Wanda Nara, moglie e agente dell'attaccante dell'Inter che ha una clausola da 110 milioni di euro valida solo per l'estero. La Juve però punta a spendere decisamente meno per il trasferimento, circa 50/60 milioni di euro, se non addirittura meno. Icardi all'Inter è ormai un separato in casa e la Juve vuole approfittarne.