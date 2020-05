Martina Rosucci, numero 8 della Juventus Women di Rita Guarino, ha voluto mandare un messaggio di solidarietà a tutti i suoi fan. Oggi prende il via la Fase 2 dell’emergenza coronavirus in tutta Italia, l’inizio della convivenza con il Covid-19 in cui milioni di italiani torneranno a lavoro. La calciatrice bianconera ha voluto schierarsi al fianco di tutti noi, pubblicando un post su Instagram: “Oh mi raccomando, CALMA che non stiamo andando in vacanza eh. CONGIUNTI… e al massimo una ripassatina ai CONGIUNTIVI che non fanno mai male. NON MOLLIAMO ITALIANI”.