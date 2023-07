Martina Rosucci, giocatrice della Juventus Women e della nazionale italiana, ha rilasciato una lunga intervista: "Io sono di Torino, sono juventina e quindi neanche nei miei sogni più lontani poteva esistere una cosa del genere. Al di là della giocatrice che sono riuscita a diventare, sono felice di aver trasmesso dei valori alle generazioni nuove. La mia generazione ha portato un grande cambiamento e una svolta nel calcio femminile italiano. Essere parte di questa generazione mi rende veramente felice.""Sono profondamente triste di non poter partecipare al mondiale, che ovviamente è il sogno di ogni giocatrice. Perché il mondiale è il mondiale e per un calciatore è come se fosse un lutto. Non ho intenzione di mollare la presa e voglio rivivere quella sensazione che avevo già vissuto giocando il mio primo mondiale. E dirmi di nuovo di avercela fatta, perché è una sensazione veramente impagabile."Rosucci, nell'intervista ad ADIDAS, ha parlato anche dei prossimi obiettivi: "L’obiettivo più vicino è quello di ritornare in campo e farlo con la Juventus. Mi viene in mente la Champions League, ovviamente, come prima idea.""Mi dico sempre che tutto quello che non sono riuscita o non riuscirò a raggiungere da calciatrice, vorrei raggiungerlo da allenatrice, è un pensiero costante nella mia testa ed è anche un pensiero che, in questo momento un po’ difficile per me, mi dà molta forza."