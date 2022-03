La centrocampista della Juventus Women Martina Rosucci ha voluto lasciare tramite i suoi canali social un messaggio in seguito all'impresa europea di ieri. La vittoria delle bianconere per 2-1 sul Lione. Queste le parole della numero 8 azzurra:ROSUCCI - "Una delle cose più belle della vita è CREDERE in qualcosa! Qualcosa di grande. FINE PRIMO TEMPO!"