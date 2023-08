Martina Rosucci, intervista da Sky Sport, ha parlato del Mondiale appena concluso dall'Italia e dell'assenza della sua compagna alla Juventus Women, Sara Gama: "Le ragazze erano unite, tutti hanno cercato di fare il meglio, non sempre si riesce. Ci vuole riconoscenza, nel 2019 abbiamo raggiunto un risultato straordinario con Milena Bertolini e questo non sarà dimenticato. Per Sara Gama il messaggio era da amica e da compagna di squadra, non commento le scelte tecniche. A me ha fatto male non vedere il capitano, ho incassato anche io questo colpo insieme a lei. Era solo un messaggio di vicinanza più che una critica o polemica".