Le parole di Martina Rosucci ad un evento organizzato nel contesto delle ATP Finals di Torino: "I tifosi ci seguono, grande lavoro sui social, si percepisce che con i ragazzi siamo una cosa sola. So che i ragazzi ci conoscono e guardano le nostre partite, le mettono quando sono in palestra. Abbiamo fatto eventi insieme. Si percepisce che siamo sotto la stessa casa. Per la Champions diversi calciatori hanno fatto dei video, non è una cosa falsa, è tutto vero il rapporto. La presenza di Agnelli in diverse occasioni, la società si fa sentire. Adesso che raggiungiamo l'impronta europea la società è ancora più vicina."