Le parole di Martina Rosucci a Juventus Tv:



"Il rinnovo? Lo vedo come un premio, il direttore me l’ha detto: “te lo sei meritato” e io sono orgogliosa. Quest’anno con l’arrivo del mister i centrocampisti hanno un ruolo più centrale, il gioco passa tanto da noi e io mi diverto tanto, negli allenamenti, ogni minuto, non solo in partita".