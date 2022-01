Il messaggio di Martina Rosucci sul suo profilo Instagram, dopo il pari di ieri della Juventus Women contro la Fiorentina:"Questo pareggio fa capire ancora di più quanto non sia scontata ogni singola vittoria e quanto ci sia bisogno della fame di tutte noi per raggiungerne ognuna…ci siamo messe in difficoltà ma abbiamo avuto la forza di difendere la nostra imbattibilità in campionato e anche se c’è davvero un infinito rammarico per aver perso due punti e aver interrotto il nostro record, questo dona ancora più valore alle nostre TRENTASEI vittorie consecutive!Adesso lavoreremo sugli errori commessi per cercare di migliorarci, esattamente come abbiamo sempre fatto dopo ogni vittoria!E, come sempre, INSIEME"