"Che emozione grande annunciarvi il mio rinnovo di contratto fino al 2024Prevalgono COMMOZIONE e GRATITUDINE, sopra tutto.Sogno di indossare QUESTA MAGLIA ogni giorno quando mi sveglio al mattino! Ogni, singolo, giorno!Mi innamoro quotidianamente di quello che faccio qui, per te e con te, e ripagherò la fortuna che sento nel cuore promettendo di continuare a dare sempre tutta me stessa!Grazie alla Società e in particolare al direttore Stefano Braghin, in primis per aver creato tutto questo e poi per l’immensa fiducia dimostratami; grazie a tutto lo Staff per permettermi di migliorare DIVERTENDOMI e facendomi credere in me e negli altri; e infine grazie alle mie compagne per arricchirmi ogni giorno come persona: senza di voi, esattamente voi, questo viaggio non avrebbe lo stesso colore e soprattutto non potrebbe avere la stessa ambiziosa direzioneVecchia Signora,non è un caso che io abbia scelto l’INFINITO per rappresentarti".