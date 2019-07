Ecco il suo post su Instagram: "Il calcio è SENTIMENTO. E noi abbiamo suscitato passione ed amore in tutti gli Italiani, facendoli divertire ed emozionare.La maglia azzurra è UNIONE, e noi abbiamo aggregato una nazione intera, rappresentandola con orgoglio, entusiasmo e anima.La FORZA è DONNA. E molte donne per anni hanno lottato, con la determinazione che ci contraddistingue da sempre, contro ogni tipo di pregiudizio e discriminazione per riuscire ad ottenere il risultato che NOI oggi abbiamo raggiunto SUL CAMPO con abnegazione e tenacia.Oggi i papà italiani non dovranno più sperare di avere a tutti i costi un figlio maschio per veder realizzare il proprio sogno di diventare calciatore. Potranno farlo anche con le proprie bambine.Perché Italiani, non vorrete mica dirci che siamo solo un’avventura estiva?Ora che ci amate davvero, non traditeci...! •Grazie ad OGNI singola persona di questa spedizione... abbiamo insieme segnato il “punto di non ritorno” per la storia del calcio femminile italiano.Volevamo e potevamo spingerci ancora un po’ più in là......!Ed io, più guardo queste immagini e più penso che..... non potevamo che essere NOI le #RagazzeMondiali".