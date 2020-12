Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women, è intervenuta attraverso i profili social della Nazionale italiana per parlare del match di oggi contro la Danimarca. Queste le sue parole: "Non dobbiamo pensare che fino ad oggi loro le hanno vinte tutte, dobbiamo pensare a chi siamo noi, dove siamo arrivate e cosa abbiamo fatto per arrivarci. Sappiamo che questa sfida e quella contro Israele saranno decisive per il nostro cammino. Ci prepariamo sempre per vincere, anche questa volta, dobbiamo fare in modo di non ripetere gli errori fatti all'andata".