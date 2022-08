Le parole di Martinain conferenza stampa:- "Inizio di stagione diverso, abbiamo avuto pochissimi giorni di preparazione e vacanza prima, ci siamo ritrovate tutte da due giorni, diverso rispetto agli altri anni. Cerchiamo di ricostruire il nostro modo di essere e giocare, c'è entusiasmo. Nonostante le esperienze all'Europeo quando siamo qui siamo la Juventus e siamo tutte insieme".- "Le sconfitte lasciano dei segni. La fortuna del calcio è che non ha memoria, adesso ci può essere un po' di delusione ma anche tanta voglia di rivalsa, un sentimento che non avevamo ancora provato. Sappiamo cosa è andato storto, ma qui siamo la Juve, siamo un club, quello che è successo deve essere qualcosa in più e non dobbiamo dimenticare quello che abbiamo fatto in Europa con il club".- "Sarà tutto nuovo anche per noi. Sarà più sugli scontri diretti, come anche lo scorso anno conta ogni partita. Sarà una stagione molto difficile, riconfermarsi è sempre più difficile, ma siamo la Juve e siamo qui per questo".- "Avendo due partite ufficiali bisogna entrare subito nel vivo, abbiamo avuto pochi giorni e bisogna fare da subito squadra".- "Ogni anno si cerca di aggiungere qualcosa che manca, si aggiungono caratteristiche. Lineth e Sara hanno grande esperienza internazionale, ci aiuteranno in questo. Sofia era una delle ragazze del primo anno, tornata con entusiasmo e voglia di fare dopo aver fatto le ossa fuori. Anche la ragazza svedese nuova è molto brava, mi hanno fatto tutte una grande impressione".- "Porsi obiettivi minimi non è una cosa intelligente, non ha senso creare aspettative. Ogni partita è la più importante, quello che abbiamo costruito l'abbiamo fatto mettendoci il 100%. Andare ai gironi è un obiettivo fondamentale e poi si cerca di migliorare".SALVAI - "Oggi è tornata con noi Cecilia Salvai, ci tengo a dirlo, quando qualcuno arriva da un infortunio porta dentro il gruppo la fatica e il sacrificio ed è un valore aggiunto".