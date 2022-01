1









Le parole di Martina Rosucci a Juventus Tv, dopo il rinnovo del contratto fino al 2024.



RINNOVO - Un sogno che continua, poter vestire la maglia della mia città, del mio cuore, fino al 2024, è come se fosse il coronamento di tutti i sacrifici di questi anni, qualcosa di più grande che potessi pensare



A CENTROCAMPO - Lo vedo come un premio, il direttore me l’ha detto: “te lo sei meritato” e io sono orgogliosa. Quest’anno con l’arrivo del mister i centrocampisti hanno un ruolo più centrale, il gioco passa tanto da noi e io mi diverto tanto, negli allenamenti, ogni minuto, non solo in partita.



AMORE - La cosa che mi fa più felice è che una cosa in cui credo come l’altruismo possa realizzarsi anche a livello tattico, di squadra. In questi anni ho notato che ogni persona che entra qui dentro dopo un po’ che sta qui ama la Juve. Qualcosa di quotidiano che ti entra dentro. Non è solo la partita o la vittoria, è la preparazione a questo, tutto quello che troviamo a Vinovo. Un modo per essere famiglia e raggiungere gli obiettivi. Io amo la Juve, ma anche le mie compagne e chi lavora qui lo deve fare, perché per soffrire e sacrificarti devi amare, per raggiungere i risultati



OBIETTIVI - I miei prossimi obiettivi sono gli obiettivi della Juve. Noi vogliamo affermarci in Italia e continuare a vincere, e non è semplice, poi vogliamo iniziare ad affermarci anche in Europa. L’Europa comincia a conoscere anche la Juve femminile e non voglio pormi limiti sotto questo punto di vista. Penso che la Juve debba arrivare al top europeo, il mio obiettivo è lo stesso della società