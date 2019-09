Martina Rosucci, centrocampista della Juventus Women, ha parlato a Sky Sport per commentare la gara contro il Barcellona, persa 2-0: "Siamo state concentrate, cattive, ma è difficile giocare contro squadre simili. Siamo cresciute tanto fisicamente; due anni fa non avremmo tenuto botta. Loro sono le finaliste, al top in Europa e abbiamo fatto del nostro meglio. Ho notato dal campo un miglioramento".



BOATTIN - Anche Lisa Boattin è intervenuta a Sky Sport: "Sara Gama? È stata sfortunata ma sappiamo di poter contare su di lei. Non si lascerà abbattere. Partita? Sapevamo che era una partita difficile. Abbiamo preso gol nel momento peggiore del match, a fine primo tempo. Forse è mancato un pizzico di coraggio. Loro sono il Barcellona, ma noi siamo la Juve".