Le parole di Martina Rosucci in conferenza stampa nel post Chelsea-Juventus: "Siamo orgogliose, siamo venute in un campo difficili, contro una delle squadre più forti d'Europa a difenderci con unghie e denti e strappare un punto importante per la qualificazione. Non mi stupisce, in queste partite ci ho visto crescere tanto. Siamo contente perché questo punto serve alla nostra qualificazione"DIMOSTRAZIONE - "Tutto il nostro percorso è iniziato in una maniera esemplare da spartiacque. All'andata contro il Chelsea avevamo raccolto meno di quanto meritato, contro il Wolfsburg tutta la nostra forza. Sono convinta che noi stiamo facendo la svolta, le società europee adesso hanno timore, la percezione italiana sta cambiando a livello europeo e questo era un obiettivo della società"PIANO GARA - "Il mister e lo staff preparano le partite con una metodologia precisa, abbiamo informazioni chiare e in partita sappiamo cosa fare e questo si vede. La partita era stata preparata così"GIORNI PRIMA - "Un momento difficile lasciare il ritiro azzurro, non nascondo che il pensiero era molto alla Juve, sapevo che avevamo partite decisive, in 15 giorni ci giocavamo Mondiale, Champions League e campionato, ho patito dovermi fermare, ma nulla viene per caso. Sono vaccinata e sono sempre stata bene"QUALIFICAZIONE - "La sento vicina dai giorni dei sorteggi, partita dopo partita sono sempre stata più convinta. Adesso dobbiamo vincere l'ultima partita, senza troppi giri di parole. Mi auguro che lo stadio ci aiuti e che venga anche chi non ci segue. Chiedo a tutti di seguirci e supportarci"