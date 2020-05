Martina Rosucci al fianco del medici, oggi più di ieri. Su Instagram ha scritto: "Auguri a voi che lavorate anche oggi per salvare vite... mettendo, in questo periodo, a rischio la vostra! A te in particolare amica mia che lo fai in questi giorni come in tutti gli altri, senza dire una parola e senza sentirti un’eroina. Ora più che mai è questa la squadra da tifare! Auguriamo un buon primo maggio a tutti e rivolgiamo un pensiero speciale a coloro che sono scesi in campo per fronteggiare l'emergenza Covid-19".



La numero 8 della Juventus Women, poi, ha pubblicato anche un video del suo allenamento, spiegando: "Mi è stato insegnato che per un centrocampista è importante sapersi guardare dietro e intorno prima ancora di ricevere la palla, per velocizzare la giocata successiva... quindi, meglio non perdere l’abitudine di guardarsi alle spalle, anche nella vita".