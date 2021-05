Martina Rosucci, a JTV, ha raccontato l'emozione dello scudetto.



SCUDETTO - "Coronamento di qualcosa di inimmaginabile. Abbiamo vinto tutte le partite, è una roba impressionante, non è scontato e lo dimostra che grandi squadre abbiano perso punti anche contro squadre più deboli. Massima concentrazione in ogni gara, come una finale. Non sono stupita, ma sono veramente orgogliosa".



PASSO STRAORDINARIO - "Un momento in particolare? Partita dopo partita, non c'è stato un momento. L'obiettivo è cambiato: vincerle tutte e non solo lo scudetto. Ci siamo viste e abbiamo deciso di perseguire questo desiderio, la consapevolezza ci ha portato qui".



GUARINO - "Finire quattro anni con sette trofei di cui l'ultimo scudetto così, non si può dare merito alla coach. Ha fatto tantissimo per tutte noi. Ha ricevuto molto più di quanto abbia dato, lei dice. Ma credo abbia dato tantissimo a ognuno, nel suo modo. Ho sempre avuto la sua fiducia, dall'inizio. Sono grata. Ci sono stati momenti difficili, ma quei momenti difficili e di sofferenza mi hanno fatto trovare qualcosa di diverso. Penso che abbia un grande futuro davanti. Ringraziamento e giornata sono per lei".



FUTURO - "Fa parte della Juve, finisce una partita e anche quando finisci una stagione c'è il pensiero di voler fare di più. Più di questo non siamo riuscite a fare. Volevamo fare il triplete, c'è da migliorare. Magari piano piano diremo la nostra in Europa. Questa squadra potrà solo crescere".