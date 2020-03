Martina Rosucci parla a Juventus TV in diretta con Daniele Rugani: "Siamo partite che era già scoppiato tutto in Italia, siamo andate al sicuro in Portogallo, era uno dei pochi paesi con nessun caso. Siamo entrate in una bolla ma le famiglie ci chiamavano, vedevamo i tg e vedevamo che la situazione stava degenerando. Nei due giorni in cui avremmo dovuto giocare la finale c'è stato il picco penso e quindi noi come Italia abbiamo decisoPoi grazie alla federazione a anche grazie al presidente Agnelli per fortuna siamo riuscite a tornare a casa, era importante tornare dalle nostre famiglie"."Stessa risposta di Rugani, essendo juventina da sempre Alex è sempre stato il mio idolo, mi sono innamorata del calcio per lui, oltre al calciatore ho sempre visto una persona d'esempio. Quando ho capito che sarei stata centrocampista ho osservato tanto Marchisio per rubargli determinate cose a livello tecnico e di gioco".​"Andiamo sul sicuro, Girelli. Anche Franco. Per stupidità però vince Girelli""Lo stesso, mi manca lo spogliatoio anche. Oltre al lavoro, mi manca lo spogliatoio, non vedo l'ora di tornare ad allenarmi dopo aver abbracciato le persone care che è la cosa più cara"."Il libro della mia amica Barbara Bonansea, è molto interessante, ci sono aneddoti la storia di una ragazza che ha avuto difficoltà a iniziare a giocare a calcio, da donna. "Il mio Calcio Libero".