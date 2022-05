Le parole di Martina Rosucci a Juventus Tv:



"Tornare allo Stadium è un'emozione grande, festeggiare il quinto Scudetto nel nostro stadio, con i tifosi juventini e soprattutto in una giornata così importante è un grande orgoglio. Partecipare all'ultima di Giorgio e Paulo è un'emozione grandissima. Quest'anno abbiamo giocato tantissime partite, la cosa bella è che siamo riuscite a vincere lo Scudetto, a vincere la Supercoppa, siamo in finale di Coppa Italia e abbiamo sfiorato la semifinale di UWCL. È stata una grande annata. Chiellini? Giorgio è un vero campione, il campione che si costruisce giorno per giorno, che parte dal basso e arriva in alto. È una persona umile, sempre disponibile ed è un grande guerriero"