La Juventus è presente sulle prime pagine dei giornali, anche se le aperture sono dedicate soprattutto all'Inter (situazione societaria) e le tre italiane impegnate in Europa League (Roma, Milan e Napoli) e al Torino alle prese col coronavirus.



Il club bianconero è presente sulla Gazzetta dello Sport che in un box scrive "Juve non stop fino alla fine, Ronaldo costretto ai doppi turni". Sul Corriere dello Sport in alto a destra si fa riferimento a ben altro argomento: "Rosso da 113 milioni, effetto virus sul bilancio". Infine Tuttosport mette sulla stessa testata la Juve e il suo ultimo allenatore prima di Pirlo: "McKennie riscattato, contatto Sarri-Napoli".