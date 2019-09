Hanno trovato il modo pure stavolta di lamentarsi, i tifosi (e i giornalisti tifosi) del Napoli. All'ombra del Vesuvio, la delusione è stata forte, e allora anche la realtà può essere un po' stravolta. Questione di dolore, come abbiamo imparato a capire da quelle parti. E allora, il dispiacere non aiuta Orsato nella sua personalissima pagella: il fischietto di Schio prende un sonoro 4, perché troppo pesanti - secondo Canale 8 - gli errori nella partita di ieri sera. Ecco, quali? La mancata espulsione di Matuidi al 62', tanto per cominciare. E poi il non fallo di Elmas, che poi si è tramutato nella punizione finale e il giallo per il neo acquisto.