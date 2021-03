Le partite dei club sono in pausa, ma non certo le opinioni degli addetti ai lavori. Delio Rossi, ex allenatore tra le altre di Palermo e Lazio, ha parlato ai microfoni di Radio Rai della Juventus, e nello specifico di Andrea Pirlo:" Mi aspettavo delle difficoltà da parte della Juve, ma non di questa natura. Pirlo non ha un background da allenatore, non ha fatto la gavetta. La società ha fatto una scommessa, evidentemente con il beneplacito dei senatori e a questo punto fa bene a portarla avanti, lo trovo coerente."