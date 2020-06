Delio Rossi, ex allenatore di Lazio e Fiorentina, ha parlato di Arkadiusz Milik e del suo possibile passaggio alla Juventus. Ecco le sue dichiarazioni, a Sky Sport: "Ha le qualità adatte, perché non è solo uno che finalizza, ma sa anche giocare a calcio. Un centravanti deve sapersi rapportare coi compagni, e se questi sono Cristiano Ronaldo e Dybala… Ci sono altri calciatori che vivono dentro l’area di rigore e non sanno muoversi con gli altri. Quando hai uno di questi giocatori è tanta roba".