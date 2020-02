Paolo Rossi, ex attaccante della Juve, campione del Mondo nel 1982, ha parlato al Corriere dello Sport

dei tre bomber che stanno trascinando i bianconeri, l'Inter e la Lazio, vale a dire Ronaldo, Immobile e Lukaku: "Cristiano è il meno sorprendente, semplicemente perché ci ha abituato così. A 35 anni ha medie realizzative spaventose. Immobile sta viaggiando a ritmi incredibili, è un giocatore che ha raggiunto la definitiva maturità, mi chiedo: dove può arrivare se continua a segnare così? Oltre i 40 gol? Certo, è una possibilità, dipende anche da come lo sosterrà la Lazio. Ma per rispondere alla domanda dico Lukaku. E’ lui che mi ha sorpreso più di tutti. Non dimentichiamo che è qui da qualche mese ed è già padrone dell’Inter. E’ il faro della squadra, il riferimento per i compagni. Lukaku impressiona perché si è calato subito nel contesto e per la continuità di rendimento, non solo per i gol. Conte di sicuro l’ha voluto lui e sapeva cosa poteva dargli, ma credo che le prestazioni di Lukaku abbiano sorpreso anche Conte. Di Lukaku mi piace che gioca per la squadra. Certo, ha già fatto 16 gol, tra l’altro pesanti; ma la differenza la fa per come aiuta i compagni, per come si mette a disposizione. Cerca l’uno-due, protegge il pallone, lo difende, aspetta l’arrivo del compagno. L’ho visto a Udine: se gli vai addosso ti fai male”.