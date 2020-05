Giuseppe Rossi si racconta. L’ex attaccante della Fiorentina a Parmalive.com svela: "Il gol più importante con la Fiorentina? Quella tripletta alla Juve sono storici. Bellissimi, tutti se li ricordano a Firenze. Ma non solo per i gol, era la partita che è stata, sotto 0-2 e poi ribaltandola con la gente che un paio d’ore dopo era ancora lì a cantare e che mi chiamava per andare da loro. Pelle d’oca, una giornata che non dimenticherò mai”.