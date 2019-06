Qui Valenciennes. Anche questa volta, tifose MOLTO speciali per le Azzurre! Benedetta Glionna, Sofia Cantore e Arianna Caruso! #FIFAWWC pic.twitter.com/GkVpWtaXhP — Juventus FC Women (@JuventusFCWomen) 18 giugno 2019

eroe del Mondiale 1982 ed ex Juve, ha parlato a La Stampa: ​"Italia-Brasile al femminile? È bello, è giusto, sono due racconti diversi ma è sempre calcio. Mi fa piacere vedere che le donne siano riuscite ad attirare l’interesse, a meritarsi un capitolo dentro questa sfida che per l’azzurro è sempre emozione pura. Per la prima volta in questo Mondiale la partita sarà su Rai 1 e per la prima volta mi hanno chiesto di essere in studio. Qualcosa è successo. Ne sono felice".«Giocano bene, difendono benissimo e avendo una velocità diversa fanno risaltare la tecnica. Non capisco chi sostiene che non ne hanno o ne hanno meno di noi: il gol della Galli non si segna se non sai giocare a pallone. Fortunosi? Magari più sporchi. Non si fanno 5 gol alla Giamaica per fortuna e poi doppietta Bonansea, tripletta Girelli... evidentemente le ragazze sanno come cercarla sta presunta fortuna».- «È la doppietta al debutto credo, i paragoni sono sempre un po’ assurdi e non penso loro vogliano riferimenti con il calcio maschile. Vogliono essere parte del calcio».«Conoscersi aiuta, se devi assemblare una nazionale ti serve tempo, alchimia. È un altro lavoro. Coincidenza che la squadra in questione sia sempre la Juve? Credo di sì, ma loro sono stati bravi a buttarsi con serietà in questo settore. Ecco, il momento d’oro dipende dai club di A che hanno deciso di crederci. La strada è quella e paga».Per le azzurre e bianconere arriva anche un augurio speciale: