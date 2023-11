In un'intervista concessa ai microfoni di Gianluca Di Marzio, l'ex attaccante della Fiorentina, Giuseppe Rossi, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha svelato un retroscena di mercato che coinvolge anche la Juve.'Sono stato vicino a firmare col Barcellona, era tutto fatto ma il Villarreal voleva una parte fissa più alta rispetto ai bonus. E poi sono stato vicino anche alla Juve: saltò perché il club aveva già venduto Cazorla e non voleva dare via anche me'.