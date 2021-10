In vista di, posticipo di Serie A in programma domenica alle 20.45, il giornalista e opinionista di Juventus Tvha fatto il punto sulle possibilità dei bianconeri, dopo un avvio di stagione che sembra prendere la giusta piega in seguito a un avvio stentato: "La mia fiducia sulle possibilità della Juve di oggi - ha twittato Paolo Rossi - sta negli approcci positivi mostrati. Tante partite con noi subito in vantaggio dicono di una squadra che sa cosa fare. Non basta, ovvio, ma per chi come noi ha pochi margini di errore è una sicurezza da non perdere".