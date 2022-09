Intervistato da Il Messaggero, il CT dell'Marcoha fatto anche qualche accenno alla. Ecco le sue parole: "La Juventus sta pagando gli infortuni, mentre la situazione dell'mi pare più critica: stanno emergendo crepe all'interno dello spogliatoio. Italia-Inghilterra? Sono rimasto impressionato da Raspadori, e non solo per il gol, di altissimo contenuto tecnico. Mi è piaciuto il suo modo di stare in campo e la voglia di dialogare con Scamacca, anche lui bravissimo. Ho rivisto ildella BBC: difensore e regista arretrato".