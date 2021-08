ha annunciato il ritiro a fine stagione. La fine di un'era, un'epoca. Da campione a campione,gli ha voluto mandare un messaggio attraverso il suo profilo Instagram: "Caro Vale, per uno juventino fare il tifo per un interista non è affatto facile, ma con te lo è stato. Complimenti davvero. Grandioso, fantastico e unico per certi aspetti. E' stata una goduria vederti correre, ora inizia un altro bel percorso. Ciao!".